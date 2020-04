by- Ritu Dewan



Clap your hands?

Yes papa.

Respect hands that Labour?

No papa.

Bang plates?

Yes papa

Fill empty plates?

No papa.

International migrants? Yes papa

Internal migrants?

No papa.

Light lamps?

Yes papa

Light lives?

No papa.

Export medical gear? Yes papa.

Protective gear for medical staff?

No papa.

Donate to me?

Yes papa

Relief package?

No papa.

Sab changa si?

Yes papa.

More testing?

No papa.

Deshvasiyon?

Yes papa.

Citizenship

Hahaha…..

Share this: Email

Print

Facebook

LinkedIn

Skype

WhatsApp

Twitter

Pinterest

Tumblr

Pocket



Like this: Like Loading...

Related

Related posts